ضياء رشوان: رفعنا 3 تقارير لـ«السيسي» عن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، وعضو اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية،إن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قامت برفع 3 تقارير لرئيس الجمهورية بما فيه مسودتين للمشروع.

وأضاف «رشوان» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، لم يكن بعيدًا في أي لحظة عن أعين الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي للصحافة والإعلام، هو بمثابة نتاج لقاءات جمعت بين الجماعة الصحفية ومختلف الجهات المعنية بالأمر. موضحًا أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أبلغ اللجنة بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون بعد الانتهاء منه.