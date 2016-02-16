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ضياء رشوان: رفعنا 3 تقارير لـ«السيسي» عن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد

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ضياء رشوان: رفعنا 3 تقارير لـ«السيسي» عن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ضياء رشوان: رفعنا 3 تقارير لـ«السيسي» عن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد

 

ضياء رشوان – أرشيفية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، وعضو اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية،إن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قامت برفع 3 تقارير لرئيس الجمهورية بما فيه مسودتين للمشروع.

وأضاف «رشوان» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء،  أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، لم يكن بعيدًا في أي لحظة عن أعين الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح .

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي للصحافة والإعلام، هو بمثابة نتاج لقاءات جمعت بين الجماعة الصحفية ومختلف الجهات المعنية بالأمر. موضحًا أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أبلغ اللجنة بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون بعد الانتهاء منه.

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أونا

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