انطلاق مهرجان «بنت مصرية» في الوادي الجديد‎ الخميس المقبل

صرح الكابتن يحيى دياب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بأن الإدارة العامة للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة سوف تنظم مهرجان “بنت مصرية” بالوادي الجديد، خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 21 فبراير للفتيات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

ويهدف المهرجان إلى التدريب على القيادة وتنمية الشخصية وبث روح التنافس من خلال مسابقات رياضة والعاب صغيرة وتعريف الفتيات ببعض المعلومات الصحية، ويشارك في المهرجان عدد 19 فتاة ومشرفة بالمحافظة​.​ وسيتم إقامة معرض لمنتجات المحافظات على هامش المهرجان.