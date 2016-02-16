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خالد صلاح ناعيا بطرس غالى: انحاز لقضايا أمته العربية ورفع رؤوس المصريين

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خالد صلاح ناعيا بطرس غالى: انحاز لقضايا أمته العربية ورفع رؤوس المصريين خالد صلاح ناعيا بطرس غالى: انحاز لقضايا أمته العربية ورفع رؤوس المصريين
نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، الدبلوماسى الكبير الدكتور بطرس غالى، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية، الذى وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 94 عامًا.

وقال خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، إن الدكتور الراحل بطرس غالى من الأشخاص القلائل الذين رفعوا رؤوس المصريين فى الخارج، وتم إطاحته بتخطيط أمريكى من منصبه باستخدام حق "الفيتو" نظرا لانحياز هذا الرجل النبيل الذى كان عروبى الهوى، ودائما فى صالح القضايا العربية من خلال منصبه الذى أتاح له ذلك بالأمم المتحدة.

وأضاف رئيس إدارة وتحرير "اليوم السابع"،:"رحم الله الفقيد، وربنا يعوض علينا بقامات أخرى تحتل هذه المكانة فى الداخل والخارج".

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