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«الداخلية» تصدر كتابًا ينظم حالات القبض على الأجانب

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«الداخلية» تصدر كتابًا ينظم حالات القبض على الأجانب «الداخلية» تصدر كتابًا ينظم حالات القبض على الأجانب

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – أرشيفية

قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وجّه مساعد لقطاع الأمن اللواء محمود يسري، بإصدار كتاب دوري سري، يوزع على جميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح بالوزارة.

تضمن الكتاب السري الذي أوصى بإصداره «عبد الغفار»، أنه في حالة القبض على أي شخص أجنبي من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، يتم على الفور إخطار مكتبه، وقطاع الأمن الوطني ببياناته قبل إتخاذ أي إجراء حياله.

وأكدت المصادر لـ«يحدث في مصر»، أن اللواء محمود يسري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، حرص على الاتصال هاتفيًا بجميع مديري الأمن، ومديري الإدارة العامة والمصالح للتأكيد على توجيهات وزير الداخلية، مطالبًا إياهم بنقل توجيهات الوزير لجميع مرؤوسيهم.

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