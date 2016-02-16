أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.."الخارجية": جنازة بطرس غالى ستكون مناسَبة لإظهار تقدير مصر له

Google+ Print
بالفيديو.."الخارجية": جنازة بطرس غالى ستكون مناسَبة لإظهار تقدير مصر له بالفيديو.."الخارجية": جنازة بطرس غالى ستكون مناسَبة لإظهار تقدير مصر له
نعى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الدكتور بطرس غالى، السكرتير العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة والنائب الاسبق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية، الذى وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 94 عامًا.


>ووصف"أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" مع الإعلامى مصطفى شردى، على فضائية "النهاري اليوم"، اليوم الذى رحل فيه "غالى" عن عالمنًا، بـ"يوم حزين" للدبلوماسية المصرية، لافتقاد هذه القامة الكبيرة، التى كانت تمثل نموذجا لكل دبلوماسى مصرى، ويُستشهد به كنموذج للدبلوماسى المتنوع والقادر والقدير، والذى يمثل كل جزء من تراب وثقافتها وحضارتها.

وأضاف أنه لم يطلع حتى الآن على التفاصيل المتعلقة بجنازة الدكتور بطرس غالى، ولكن بالتأكيد سوف تكون مناسبة لإظهار مدى حب مصر وتقديرها لهذه القامة الكبيرة فى كافة المحافل الدولية وأمام العالم بأكمله.

"نيويورك تايمز" عن بطرس غالى.. حجر الأساس فى مفاوضات كامب ديفيد.. كان يرى "كلينتون" رقيقا غير حاسم.. الأمريكان طلبوا منه عدم السفر إلا بأمر منهم فرفض.. وأولبريت استخدمت الفيتو لإخراجه من الأمم المتحدة

مصدر بمستشفى السلام: البابا تواضروس زار بطرس غالى قبل وفاته بيومين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين