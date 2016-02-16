بالفيديو.."الخارجية": جنازة بطرس غالى ستكون مناسَبة لإظهار تقدير مصر له

نعى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الدكتور بطرس غالى، السكرتير العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة والنائب الاسبق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية، الذى وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 94 عامًا.



>ووصف"أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" مع الإعلامى مصطفى شردى، على فضائية "النهاري اليوم"، اليوم الذى رحل فيه "غالى" عن عالمنًا، بـ"يوم حزين" للدبلوماسية المصرية، لافتقاد هذه القامة الكبيرة، التى كانت تمثل نموذجا لكل دبلوماسى مصرى، ويُستشهد به كنموذج للدبلوماسى المتنوع والقادر والقدير، والذى يمثل كل جزء من تراب مصر وثقافتها وحضارتها.

وأضاف أنه لم يطلع حتى الآن على التفاصيل المتعلقة بجنازة الدكتور بطرس غالى، ولكن بالتأكيد سوف تكون مناسبة لإظهار مدى حب مصر وتقديرها لهذه القامة الكبيرة فى كافة المحافل الدولية وأمام العالم بأكمله.

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