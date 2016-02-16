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مفيد شهاب: بطرس غالى كان له دور فى بدايات التجهيز لملف "طابا"

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مفيد شهاب: بطرس غالى كان له دور فى بدايات التجهيز لملف "طابا" مفيد شهاب: بطرس غالى كان له دور فى بدايات التجهيز لملف "طابا"
قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى، إن الراحل بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كان له دور فى بدايات التجهيز لملف قضية طابا، موضحاً أن غالى الرجل كان له تأثير عالمى وليس محلياً فحسب.

وأضاف مفيد شهاب، :" سمعت عن بطرس غالى وقرأت له قبل أن ألتقيه"، لافتاً إلى أنه اطلع على رسالة الدكتوراة التى قدمها بطرس غالى وجذبته اللغة البليغة والمعلومات القيمة التى احتوت عليها.

وأوضح شهاب، خلال تصريحات إعلامية، أن بطرس غالى، قدّم تقريرين حول إصلاح الأمم المتحدة هما من أهم ما قدما فى تاريخ المنظمة الأممية، مشيراً إلى أنه كان خفيف الظل فى توصيل المعلومة لتلاميذه، إلا أنه كان حازماً وحاسماً وعنيداً فى الحق.

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