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وزير الصناعة لـ"يوم بيوم":منتجاتنا رائعة..والأجانب منبهرون بالمصانع المصرية

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وزير الصناعة لـ"يوم بيوم":منتجاتنا رائعة..والأجانب منبهرون بالمصانع المصرية وزير الصناعة لـ"يوم بيوم":منتجاتنا رائعة..والأجانب منبهرون بالمصانع المصرية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ضرورة تشجيع الصناعات المصرية، من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، قائلاً: "سنجرى حملة مباشرة للمستهلكين لتوعية المواطنين" لافتا إلى أن المنتجات المصرية أكثر من رائعة، وتصدر للخارج ، ولدينا وفود من خارج ينبهرون عند مشاهدة مصانعنا".

وكشف وزير الصناعة فى حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "يوم بيوم" الذى يعرض على قناة "النهار اليوم"، أن الوزارة سترصد 150 مليون جنيه لمساعدة بعض المصانع المتعثرة، وفى حاجة للتمويل.

بالفيديو.. وزير الصناعة لـ"يوم بيوم": نمونا الاقتصادى أفضل من أمريكا

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مصر 365

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