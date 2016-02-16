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منير فخرى عبد النور: "بطرس غالى" كان يرغب فى حضور شيخ الأزهر جنازته

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منير فخرى عبد النور: "بطرس غالى" كان يرغب فى حضور شيخ الأزهر جنازته منير فخرى عبد النور: "بطرس غالى" كان يرغب فى حضور شيخ الأزهر جنازته
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، إنه كان قريباً من الراحل بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، يومياً خلال فترة مرضه، كاشفا عن أن "غالى" كان واثقاً من حضور البابا جنازته، وكان يرغب فى أن يحضر شيخ الأزهر جنازته، مردفاً: "وعدته أنى سأتصل بشيخ الأزهر وأبلغه رغبته".

وأضاف "عبد النور"، خلال تصريحات إعلامية، أن غالى "تعب من العجز" وكان شئ مؤلم، فأدى واجبه وكان فخوراً بمصريته وقبطيته وعروبته، ووصفه بـ"رجل دولة" فقدته ، حيث رفع اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية، وكان مثقفاً وواثقاً بها، مؤكداً أن بطرس غالى ابن عم والدته، وكان صديقاً له، قائلاً:"علمنى أن الطموح ليس له حدود".

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