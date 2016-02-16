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طارق السعيد لـ في الجول: لا حساسيات أمام إنبي.. والمدرب الذي يخاف لا ينجح

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طارق السعيد لـ في الجول: لا حساسيات أمام إنبي.. والمدرب الذي يخاف لا ينجح طارق السعيد لـ في الجول: لا حساسيات أمام إنبي.. والمدرب الذي يخاف لا ينجح

أكد طارق السعيد المدرب العام لاتحاد الشرطة أن الجهاز الفني لن يخوض مباراة إنبي بحسابات خاصة وبدون حساسيات.

طارق السعيد وهاني رمزي كانا على رأس الجهاز الفني لإنبي قبل أن تتم إقالتهما بسبب تواضع النتائج.

وقال السعيد لـFilGoal.com "مباراة إنبي مثل أي مباراة، لا توجد حساسيات أو حسابات خاصة سنلعب من أجل النقاط الثلاث فقط".

وأضاف "قبلنا التحدي بتدريب الشرطة في ظل هذا الموقف لأن المدرب الذي يخاف لا ينجح".

وتابع "فريق الشرطة يمتلك لاعبين جيدين، ولو كان لدينا شك في إمكانياتهم ما كنا قبلنا المهمة وإن شاء الله تكون بداية حقيقية".

وأردف "أول ما عملنا عليه كان العامل النفسي للاعبين بالإضافة للعوامل الفنية عن طريق المحاضرات النظرية وكذلك داخل الملعب ونتمنى أن ينفذوا ولو جزء من هذه التعليمات".

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فيديو اليوم السابع