الحسيني يرتدي تي شيرت «وطن بلا تعذيب»: «لو دي تهمة عاوزين البوكس يدخل بضهره»

ظهر الإعلامي يوسف الحسيني، مرتديًا تيشرت مكتوب عليه “وطن بلا تعذيب .. لا للتعذيب”، خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه “السادة المحترمون” المذاع عبر فضائية “أون تي في لايف”، وذلك تضامنًا مع “محمود محمد” المحبوس احتياطيا منذ 755 يوميا.

وقال “الحسيني”، خلال برنامجه: “لو دي تهمة عاوزين البوكس يدخل الاستوديو بضهره”، مضيفًا “مش قادر أفهم إزاي دي تبقى تهمة لطالب زي محمود والذي حبس احتياطيًا لارتدائه هذا التيشرت الذي يرتديه هذا المذيع على الهواء 25 يناير 2014 خلال الذكرى الثالثة للثورة”

وتابع”الحسيني”: “محمود بقاله 755 يوم في الحبس بدون تهمة ولم يعرض للمحاكمة حتى هذه اللحظة وبالمخالفة للدستور والمخالفة للقانون، تحديداً المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وعرض “الحسيني” نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: “وفي جميع الأحوال لايجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة تحقيق ابتدائي وسائر مراحل الدعوة الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة

> وبحيث لايتجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات، وسنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة ه السجن المؤبد أو الإعدام”.

واختتم قائلاً: “محمود تجاوز السنتين ولازال محبوس احتياطيًا، رغم أن أسرة محمود قدموا طلبًا للإفراج عنه إلى النائب العام”.

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