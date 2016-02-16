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بعد إجبار موظفيه على دفع مبلغ مالي مقابل «دورة تدريبية».. محافظ المنوفية: «أنا غلطت»

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بعد إجبار موظفيه على دفع مبلغ مالي مقابل «دورة تدريبية».. محافظ المنوفية: «أنا غلطت» بعد إجبار موظفيه على دفع مبلغ مالي مقابل «دورة تدريبية».. محافظ المنوفية: «أنا غلطت»

 

محافظ المنوفية – أرشيفية

رد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية على ما نشر “بالمستندات محافظ المنوفية يجبر المديريات ورؤساء المدن على دفع مبالغ مالية لصحفي ووكلاء الوزارة يرفضون”، إنه أصدر قرارًا بإلغاء إلزام مديريات المحافظة ومجالس المدن بدفع مبالغ مالية لصالح أحد الصحفيين مقابل دورة تدريبية للموظفين على الصحافة الإلكترونية، كما أمر بتنظيم دوره مماثلة بمركز الإبداع للموظفين، مؤكدًا أن الغرض من الدورة كان تدريب الموظفين على التعامل مع المواقع الإلكترونية. و قائلًا: ” أنا غلطت وقررت أصحح الغلط وسوف يتم نشر القرار على الصفحة الرسمية للمحافظة وإخطار جميع المديريات ومجالس المدن والأحياء بالقرار”.

وكان عدد من وكلاء الوزارات المختلفة بمحافظة المنوفية أكدوا اليوم الثلاثاء، أن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أصدر قرارًا بإلزام مديريات الخدمات ورؤساء المدن والأحياء بدفع مبالغ مالية فى حساب جمعية “البركان” للصحافة والإعلام، التي يرأسها الصحفي مصطفى الشهاوي، بشيك مقبول الدفع مقابل دورة تدريبية لموظفي العلاقات العامة بمركز الإبداع.

ويذكر أن الصحفي مصطفى الشهاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية البركان للصحافة والإعلام، تقدم بطلب لمحافظ المنوفية لمنح الجمعية قاعة مركز الإبداع مجانًا أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري، لتنظيم دورة تدريبية عن الصحافة الإلكترونية لموظفي العلاقات العامة بالديوان ومديريات الخدمات والوحدات المحلية.

ووافق المحافظ على الطلب بتحمل كل جهة حكومية مصاريف المتدربين الخاصين بها بواقع 150 جنيهًا لكل متدرب تدفع بشيك مقبول الدفع باسم جمعية البركان للصحافة والإعلام، وبناء عليه أرسل اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية إشارة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بترشيح 3 أفراد من كل جهة وتحمل كل جهة حكومية مصاريف مشتركيها.

وقد رفض عدد من وكلاء الوزارة تنفيذ تأشيرة المحافظ نظرا لإنها مخالفة مالية يرصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

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