سمير غطاس: أطالب بحل ائتلاف أمناء الشرطة

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن أفراد أمناء الشرطة يشكلون 80% من عدد أعضاء جهاز الشرطة بأكمله، مضيفًا أن فئة الأمناء يشكلون النسبة الأكبر في الجهاز.وطالب الحكومة بضرورة حل ائتلاف ونقابة أمناء الشرطة، لأن هذا الأمر “غير مقبول”، على حد قوله.

وأضاف «غطاس»، خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن: “هناك خللًا كبيرًا في مناهج تعليم أمناء الشرطة، ولذلك يجب معالجة هذا الخلل في أسرع وقت ممكن”، مردفًا أن السكوت على أخطاء أمناء الشرطة عظم من حجم هذه الظاهرة.

وتابع أنه: ‘‘هناك شبهة كبرى حول بعض أفراد أمناء الشرطة، لأن معظمهم يمتلكون سيارة الميكروباص، لذلك سائقي هذه السيارات يتعاملون بشكل غير لائق مع الركاب’’.

وطالب نائب البرلمان، الحكومة بضرورة حل ائتلاف ونقابة أمناء الشرطة، لأن هذا الأمر غير مقبول، ولأن هذا الائتلاف هو من دعا للاعتصام والتظاهر منذ فترة. ودعا وزارة الداخلية بضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لتعديل مناهج أفراد أمناء الشرطة.