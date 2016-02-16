Grammy Awards 2016 يحصد 10 إطلالات بارزة

أقيم قبل ساعات قليلة حفل GRAMMYs 2016 لتوزيع جوائز الموسيقى هذا العام، وشاهدنا من خلاله إطلالات مختلفة لنجمات الموسيقى، وقد برزت 10 إطلالات مختلفة في هذه الليلة فقررنا أن نستعرضها معًا.

أجمل الفساتين السوداء

لاحظنا خلال هذه الليلة حضورًا بارزًا للفساتين السوداء، حيث زيّن هذا اللون العديد من الإطلالات الجذابة على السجادة الحمراء منها إطلالة أديل Adele من جيفينشي Givenchy وإطلالة بيلا حديد Bella Hadid البراقة من الكسندر فوثيير Alexandre Vauthier ، بالإضافة لإطلالة ديمي لوفاتو Demi Lovato بفستان جميل بستايل رسمي مميز أضافت له لمستها الخاصة بالمجوهرات اللافتة.

عودة الفساتين البراقة

اكتسحت الفساتين البراقة إطلالات النجمات في هذا الحفل، ولكن يمكن أن نقول بأنّ النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez كانت الأجمل؛ حيث ارتدت تصميمًا ناعمًا وأنيقًا من كالفن كلاين Calvin Klein باللون الكحلي.

ألوان لافتة

جذبت الألوان المميزة في إطلالة تايلر سويفت Taylor Swift العديد من المتابعين لهذا الحفل بينما وجدها البعض الآخر مزعجةً للعين، حيث نسقت النجمة توب أحمر مع تنورة فوشية واسعة لإطلالتها في حفل GRAMMYs. من جهة أخرى اختارت كايسي مسغرافيس Kacey Musgraves فستانًا جميلًا من Armani بتأثير الأومبري المميز، وكانت المغنية إيل غولدينغ Ellie Goulding الوحيدة التي تألقت بألوان الباستيل في إطلالة أنثوية جميلة.

غاغا تعود لجنونها المعتاد

اختارت ليدي غاغا Lady Gaga أن تعود من جديد لإطلالاتها المجنونة على السجادة الحمراء في هذا الحفل فارتدت فستانًا أزرق من تصميم مارك جيكوبس نسقته مع باروكة حمراء وحذاء عالٍ بنفس اللون.

جمعنا لك في الصور أعلاه أبرز الإطلالات من حفل GRAMMYs 2016 فشاهديها وشاركينا برأيك.