أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كارولينا هيريرا تقود مصممي نيويورك في اليوم الخامس

Google+ Print

الثلاثاء 16-02-2016 12:41

قدمت المصممة كارولينا هيريرا Carolina Herrera أحدث مجموعاتها للشتاء المقبل في اليوم الخامس من أسبوع الموضة في نيويورك، حيث عرضت مجموعةً متميزةً من فساتين السهرات الجذابة.
وقد تنوعت تلك الفساتين بألوانها بين درجات الباستيل الأنثوية والألوان الشتوية الغنية كالبنفسجي مثلًا. وتبعتها في نفس اليوم المصممة الأمريكية ريم عكرا ذات الأصول اللبنانية بمجموعة أنيقة من الفساتين الجذابة التي حملت تفاصيل جميلة كالشراشيب والتطريز الأنثوي البراق.
من جهة أخرى وضع المصمم تومي هيفيغر Tommy Hilfiger Collection بصمته الشبابية الأنيقة في مجموعة جميلة من الفساتين اليومية الناعمة التي عرضتها الشابات جيجي حديد Gigi Hadid، وهايلي بولدوين، بينما قدم المصمم المعروف فيليب ليم Phillip Lim مجموعةً متنوعةً بين الفساتين القصيرة والمعاطف الشتوية الطويلة كذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي