كارولينا هيريرا تقود مصممي نيويورك في اليوم الخامس

قدمت المصممة كارولينا هيريرا Carolina Herrera أحدث مجموعاتها للشتاء المقبل في اليوم الخامس من أسبوع الموضة في نيويورك، حيث عرضت مجموعةً متميزةً من فساتين السهرات الجذابة.

وقد تنوعت تلك الفساتين بألوانها بين درجات الباستيل الأنثوية والألوان الشتوية الغنية كالبنفسجي مثلًا. وتبعتها في نفس اليوم المصممة الأمريكية ريم عكرا ذات الأصول اللبنانية بمجموعة أنيقة من الفساتين الجذابة التي حملت تفاصيل جميلة كالشراشيب والتطريز الأنثوي البراق.

من جهة أخرى وضع المصمم تومي هيفيغر Tommy Hilfiger Collection بصمته الشبابية الأنيقة في مجموعة جميلة من الفساتين اليومية الناعمة التي عرضتها الشابات جيجي حديد Gigi Hadid، وهايلي بولدوين، بينما قدم المصمم المعروف فيليب ليم Phillip Lim مجموعةً متنوعةً بين الفساتين القصيرة والمعاطف الشتوية الطويلة كذلك.