صور لأجمل الاكسسوارات الراقية هذا الصيف

ننتظر أسابيع الموضة للألبسة الراقية Haute Couture بفارغ الصبر حتى نشاهد إبداعات دور الأزياء العالمية ومايخبئونه لنا من أفكار جديدة وملابس غاية في الرقي والروعة، وترافق كل مجموعة من مجموعات الهوت الكوتور اكسسوارات مُذهلة تكمل تصاميم الملابس بأفضل طريقة.

حقائب فاخرة للسهرات تشبه التحف الفنية في تصميماتها!

وموسم ربيع وصيف 2016 كان حافلاً بأجمل تصاميم الاكسسوارات التي زيّنت منصات العروض، والتي تنوعت بأفكارها بشكل كبير ،فرأينا مثلاً التصاميم الفاخرة على غرار اكسسوارات الأميرات في عصور ماضية، لدى كل من : "فالنتينو" Valentino، و"رالف أند روسو" Ralph&Russo و"جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli.

كما حضرت الاكسسوارات التي جمعت بين العصرية والكلاسيكية بطريقة مبتكرة لدى: "زهير مراد" Zuhair Murad، "ايلي صعب" Elie Saab، "شانيل" Chanel، "فيرساتشي" Versace، و"ديور" Dior.

في المقابل، لم تغب الاكسسوارات ذات الطابع العصري والمبتكر والتي وصلت في أفكارها إلى حد المبالغة والغرابة لدى: "يوليانا سيرجينكو" Ulyana Sergeenko، "ميزون مارجيلا" Maison Margiela، و"جان بول غوتييه" Jean Paul Gaultier.

لكن، هذا مايميز عروض "الهوت كوتور" Haute Couture أن لكل مصمم الحرية في أن يعبّر عن أفكاره بالطريقة التي يفضلها، والنتيجة دائماً ما تكون رائعة ومبتكرة.

شاهدي بالصور أجمل اكسسوارات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2016 ،واختاري منها ما يعجبك.

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