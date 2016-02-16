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بحث التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية و"التنمية الصناعية"

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بحث التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية و"التنمية الصناعية" بحث التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية و"التنمية الصناعية"
بحث اليوم الثلاثاء، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، سبل التعاون المشترك بين الجهتين ودعم العمل العربى المشترك، وذلك خلال لقاء جمع بينهما فى مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

وقال الدكتور ناصر الهتلان أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى كيفية الاستفادة من الخبرات المشتركة للجهتين، والعمل معاً على دعم التنمية المستدامة فى الوطن العربى عن طريق التدريب والتأهيل الإدارى والمهنى.

ومن جانبه، قال المهندس عادل صقر أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية، وخاصة الصناعات التحويلية وتعزيز الاستثمار فى المنطقة العربية، لن يتم إلا من خلال وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أهمية التطوير الإدارى فى الارتقاء بقدرات العاملين فى مجالات الصناعات المختلفة.

وقال مدير منظمة التنمية الصناعية، أن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربى المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجالات عملها إسهاماً منها فى تعميق العمل الاقتصادى العربى، الذى أصبح ضرورة للاستمرار على الخارطة الدولية فى زمن التكتلات الإقليمية، ما يُحتم على كل منا تحمل مسؤولِياتِه للتعاملِ معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة.

ثم قام الدكتور ناصر القحطانى باصطحاب الضيف فى جولة بمبنى المنظمة ووحداتها للتعريف بها ومجالات عملها وأنشطتها.

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