ليلة_الأبطال - رونالدو: أعرف لماذا فعل ميسي هذا.. وأتمنى المحافظة على عادتي السيئة

(إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد اليوم إنه يعرف لماذا مرر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ركلة الجزاء الأخيرة في مواجهة سيلتا فيجو الأخيرة في الدوري الإسباني للأوروجوائي لويس سواريز بدلا من تسديدها بنفسه.

وصرح رونالدو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة روما الإيطالي غدا الأربعاء بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب الأوليمبيكو ردا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص الأمر "ستكون اجابتي محددة ومختصرة. أعرف لماذا فعل ميسي هذا. لن أقول شيئا آخر بخصوص الموضوع. فلتفكر أنت كما يحلو لك".

وردا على سؤال بخصوص صداقة ميسي وسواريز ونيمار قال: "في مانشستر يونايتد فزت بدوري الأبطال ولم أكن اتحدث مع سكولز وجيجز وفرديناند، كنا نصل للملعب بفريقنا الرائع ولم نكن نفعل شيئا سوى تبادل تحية الصباح".

وأضاف كريستيانو "لا يجب علي تناول العشاء مع بنزيمة وبيل في المنزل. أهم شيء هو ما يحدث داخل الملعب وأن نكون زملاء جيدين ومعرفة قيمة ما نلعب عليه. تناول الطعام في الخارج وتبادل الأحضان والقبلات ليس لها قيمة. أهم شيء هو قيادة الفريق نحو الفوز".

وحول الشكوك المثارة حول مستواه علق "إنه أمر طبيعي. أو أنا أراه كذلك. حينما تقدم كل شيء لديك لابنك على سبيل المثال وفجأة تتوقف عن القيام بهذا الأمر فإنه يبكي. لقد أخطأت في جعل الجمهور معتادا على هذا ولكن أتمنى أن أحافظ على هذه العادة السيئة حتى نهاية الموسم".

وردا حول سؤال اذا ما كان يشعر بالسعادة داخل ريال مدريد قال: "أنا في حالة جيدة والنادي يمنحني الحب. ألعب دائما وأسجل بين الحين والآخر. لا يمكن أن أكون سعيدا بصورة أكبر من هذا. أنا في أفضل ناد بالعالم".