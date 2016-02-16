القبض على 8 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 8 هاربين من أحكام قضائية، ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية، ومطلوبين لدى التحقيق فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "أحمد.م.س" 41 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4354 لسنة 2015 مركز القصاصين بتهمة "مخدرات"، والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، والمتهم "ربيع.ج.ش" 34 سنة عاطل مقيم ميت أبو الكوم المنوفية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 761 لسنة 2003 قسم القنطرة شرق، والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات بتهمة "مخدرات"، والمتهم "طلال.س.ص" 24 سنة عاطل مقيم الكوع دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1822 لسنة 2014 مركز القصاصين، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح نارى وذخيرة"، والمتهم "محمد.أ.م" 22 سنة عاطل مقيم 35 شارع التحرير دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2948 لسنة 2015 قسم أول، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، والمتهم "بولا.ج.ج" 26 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 676 لسنة 2013 جنايات قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة "سلاح نارى"، والمتهم "أحمد.ف.أ" 30 سنة عاطل مقيم البلابسة دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10566 لسنة 2014 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "مخدرات"، والمتهم "أحمد.أ.م" 16سنة عاطل مقيم عزبة المواصلة دائرة القسم مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 407 لسنة 2016 جنح قسم القنطرة شرق بتهمة "سرقة مبلغ مالى وتليفون محمول"، والمتهم" محمود.أ.ع" 32 سنة عاطل مقيم عرب حماد دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2446 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة (مقاومة سلطات).

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.