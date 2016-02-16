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تنكيس أعلام منظمة الأمم المتحدة بكافة أنحاء العالم حداداً على وفاة بطرس غالي

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تنكيس أعلام منظمة الأمم المتحدة بكافة أنحاء العالم حداداً على وفاة بطرس غالي تنكيس أعلام منظمة الأمم المتحدة بكافة أنحاء العالم حداداً على وفاة بطرس غالي

أعلام الأمم المتحدة (أرشيفية)

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن والعالم أجمع افتقد اليوم، بوفاة الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، قيمة وقامة كبيرة، في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية، في حالة حزن عميق لوفاة الرجل.

وقال عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية من نيويورك لغرفة الأخبار على قناة “سي بي سي اكسترا”، إن الأمين العام الحالي بان كى مون، قرر تنكيس أعلام منظمة الأمم المتحدة، لمدة ثلاثة أيام فى كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى تشكيل وفد للسفر للقاهرة، من أجل حضور جنازة الدكتور بطرس غالي.

 

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