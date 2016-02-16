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جمعية منشية النوبة بأسوان تنظم ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال‎

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جمعية منشية النوبة بأسوان تنظم ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال‎ جمعية منشية النوبة بأسوان تنظم ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال‎

ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال‎

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> نظمت جمعية منشية النوبة بالتعاون مع جمعية التمريض الحر ومديرية الشئون الصحية بأسوان، ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال، وذلك قبيل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

حضر الندوة كل من الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة والدكتورة سحر محمد علي مدير عام إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ونائب رئيس جمعية التمريض الحر وياسر مصطفى أحمد رئيس جمعية التمريض الحر وحنان عبد النبي نائب رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية وعدد من المواطنين.

تضمنت الندوة القاء الضوء على مرض شلل الأطفال وكيفية الوقاية منه وأهمية الالتزام باعطاء الطفل التطعيمات سواء الذهاب إلى الوحدات الصحية أو من خلال الفرق المتنقلة التي تذهب للمنازل و دور الحضانة.​

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