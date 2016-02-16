صور | بعد قصة حب.. الجيش الأمريكي يسمح بزواج جنديين «مثليين»

سمح الجيش الأمريكي بزواج جنديين مثليين لأول مرة، وكان من المفترض أن يبقى زفاف الجنديين الأميركيين شين ادريانو وتريستان ريسيز، “حميمياً”، غير أن صورة زواج الرجلين المثليين جنسياً جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تبق ذكرى كما كانا يأملان.

ونشرت صورتهما وهما يتبادلان القبل، على احد الحسابات التابعة للمؤسسة العسكرية، ونالت الصورة أكثر من 4400 اعجاب وأكثر من 800 مشاركة على موقع “فيس بوك”. وفي حين علّق كثيرون مهنئين، رأى البعض أن الصورة تنال من هيبة المؤسسة التي ينتمي اليها الثنائي.