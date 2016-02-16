مقاتلات هولندية تقصف لأول مرة فى سوريا

نفذت طائرات حربية هولندية من طراز اف-16 غارات على أهداف لتنظيم داعش فى سوريا لأول مرة منذ انضمام هولندا الى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين فى سوريا والعراق، على ما اعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء.

وأفادت الوزارة فى تقريرها الأسبوعى حول عملياتها الذى نشرته على موقعها الإلكترونى أن "طائرات اف-16 الهولندية نفذت حوالى عشر مهمات فوق العراق وشرق سوريا".

وهى بحسب التقرير أول أهداف تضربها الطائرات الحربية فى سوريا منذ أن أعلنت هولندا المشاركة فى العمليات فى العراق، الشهر الماضى توسيع عملياتها لتشمل الأراضى السورية استجابة لطلب الولايات المتحدة وفرنسا.

ومنذ اكتوبر 2014 كانت مشاركة هولندا فى التحالف العسكرى بقيادة واشنطن تقتصر على العراق وقد ارسلت اربع طائرات اف-16 دعما للعمليات البرية للجيش العراقى.

وأوضحت الوزارة أن الضربات فى سوريا استهدفت "مواقع قتالية وتجهيزات عسكرية وأهدافا استراتيجية لتنظيم داعش الإرهابى" بدون تحديد أى تاريخ أو مكان لهذا القصف.

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