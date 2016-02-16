بالصور.. "جمعية التحدى" تناقش حقوق المعاقين مع التنفيذيين ببنى سويف

عقدت جمعية "التحدى للمعاقين"، لقاءً بقاعة المجلس القومى للمرأة بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لما تضمنه القانون المصرى والاتفاقات الدولية وذلك ضمن مشروع تحسين الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين الذى تنفذه الجمعية بتمويل من الهيئة الإنجيلية.

وتضمن اللقاء الذى حضره اليوم الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل المديرية إبراهيم دهشان، وعماد عبد الخالق مدير نادى الزهور لمتحدى الإعاقة ، وممثلو مديريتى التربية والتعليم والشئون الاجتماعية بالمحافظة، مشاورات حول كيفية الوصول إلى اتفاق تعاون من أجل حصول المعاقين على حقوقهم من خلال تفعيل مواد القانون والمعاهدات الخاصة بهم.



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