اجتماع لنواب "النور" بالإسكندرية لحل مشاكل الدائرة

عقد الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف نائبا مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء المكتب التنفيذى للحزب بدائرة العامرية للتعرف على المشكلات التى تواجه أبناء الدائرة للمساهمة فى إيصالها للمسئولين والعمل على حلها.

كما استعرض نائبا الحزب اليوم عددًا من المشاكل والطلبات التى تم تقديمها للجهات التنفيذية، وما تم تنفيذه منها فعليا على أرض الواقع، وذلك بهدف متابعة الطلبات لحل مشاكل الدائرة.

ووجه نائبا الحزب، أعضاء المكتب التنفيذى بالتواصل الجاد مع أهالى الدائرة للتعرف على مشاكلهم، تمهيدًا لتقديم طلبات للمسئولين لحلها فى أقرب وقت .