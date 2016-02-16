أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فتاة تنشر الإيدز عمداً وسط الشباب

Google+ Print
فتاة تنشر الإيدز عمداً وسط الشباب فتاة تنشر الإيدز عمداً وسط الشباب

نظرت محكمة جنايات أبوظبي بجلستها المنعقدة أمس، في قضية اتهام فتاة مصابة «بالإيدز»، تبلغ من العمر 19 عاماً، بنشر المرض، وتعريض حياة الآخرين للخطر عبر ممارستها الجنس معهم.

علاقة غير شرعية

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة الأولى مع المتهمين الثاني والثالث، بداخل مسكن أثناء ممارستهما معها الأعمال المنافية للآداب، وتم تحويلهم إلى المحكمة.

وقد أصيبت الفتاة بمرض الإيدز نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، حيث تحولت بعد معرفتها بإصابتها بالمرض إلى إنسانة مضطربة نفسياً وحاقدة اجتماعياً تموج دواخلها برغبة سوداء في تدمير الرجال خاصة الشباب، بسبب الضغوط النفسية، التي تعرضت لها عقب إصابتها.

وأخذت تصطاد ضحاياها من الشباب ضعاف النفوس، وسجلت اعترافاً أمام محاضر جمع الاستدلالات في الشرطة، بأنها مارست الجنس مع عدد كبير من الأشخاص.

وبعد ضبط المتهمين الثلاثة، قامت النيابة العامة بإحالتهم إلى الطبيب المختص لإجراء الفحص الطبي، حيث تبين إصابة المتهمة الأولى بفيروس «الإيدز»، ونجاة المتهمين الثاني والثالث من الإصابة بالمرض.

وبسؤالها أمام هيئة المحكمة أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها، كما أنكرت اعترافها في محاضر الشرطة، فيما تمسك المتهمان الثاني والثالث بإنكار تهمة ممارسة الجنس مع المتهمة الأولى، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية لإعداد الدفاع.

مخدرات في السجنكما نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم رشوة لحارس في إحدى المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف إدخال المواد المخدرة وعدد من الهواتف المتحركة إلى مسجونين.

تأجيل

حضر جلسة المحكمة المتهم الأول "حارس السجن" وتغيب المتهمون الخمسة الآخرون، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى حين حضور باقي المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن إدارة إحدى المؤسسات العقابية والإصلاحية من إلقاء القبض على شخص آسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها إلا لأغراض علاجية محددة، فضلاً عن مجموعة من الهواتف المتحركة، وذلك إثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية