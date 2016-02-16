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بالفيديو.. وزير الصناعة لـ"يوم بيوم": نمونا الاقتصادى أفضل من أمريكا

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بالفيديو.. وزير الصناعة لـ"يوم بيوم": نمونا الاقتصادى أفضل من أمريكا بالفيديو.. وزير الصناعة لـ"يوم بيوم": نمونا الاقتصادى أفضل من أمريكا
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن النمو الاقتصادى فى أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "إحنا أفضل من أمريكا فى النمو الاقتصادى".


>وقال وزير الصناعة فى حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "يوم بيوم" الذى يعرض على قناة "النهار اليوم"، إن الاقتصاد العالمى يشهد مرحلة من الاضطرابات والتباطؤ الشديد، مما أثر على مصر بشكل مباشر، وظهر هذا فى عدد السفن التى تعبر قناة السويس، كما أن الاضطرابات السياسية فى الدول المحيطة بمصر أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، موضحاً: "الدول المحيطة بمصر كانت تمثل 13% من حجم التصدير، وخسرنا أسواقًا كاملة".

وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق 6% نسبة نمو اقتصادى بحلول 2018، و7% عام 2020، معرباً عن عدم رضاه عن حال الصناعة فى مصر، قائلاً: "مش راضى عن الصناعة فى مصر"، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إصدار تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى نمو الصناعة المصرية.


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مصر 365

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