كوليت إسكندر: تكشف سرّ جمال سيرين عبد النور!

سيرين عبد النور اسم معروف، ارتبط بالجمال والجاذبيّة في آن، فجمالها لوحة ممتعة للنظر، إذ لا يمكننا وصف ناحية جماليّة واحدة. إذاً ما هي نقاط القوّة في وجه وملامح سيرين، وما هو المكياج الذي يليق بها؟

كوليت إسكندر، خبيرة التجميل الرسميّة لسيرين، ترافقها في أعمالها، ومؤخّراً في فيديو كليبها الأخير "حبايبي" الذي نال نجاحاً باهراً، من حيث مكياج سيرين الطبيعي وألوانه العفويّة وبراءته. فما سرّ ذلك يا ترى؟

تقول كوليت إنّها تتقيّد بفكرة الفيديو كليب لتستوحي لسيرين إطلالة تناسبها في دورها، وكون هذه النجمة هي فتاة ضيعاويّة في الكليب، فلا بدّ من التفكير مباشرة في المكياج الطبيعيّ والأكثر من الطبيعي في هذه الحال.

لهذا، قامت كوليت بتحديد ملامح سيرين بطبقة خفيفة من كريم الأساس، مع تصحيح الوجه ورسمه بطريقة دقيقة تظهر مناطق الجمال.

أما بالنسبة إلى العينين، فقالت خبيرة التجميل إنّ الألوان الترابيّة هي سرّ جمال سيرين. وفي هذه الإطلالة، رسمنا لها آي لاينر رفيع جداً، مع تكثيف الرموش. أمّا داخل العينين فقد كان اللون الذهبيّ سيّد الموقف، إذ ـ بحسب كوليت ـ يمنح العين النظرة اللؤلؤيّة والعفويّة. واللمسة الأخيرة كانت بوضع أحمر شفاه فاتح جدّاً.

أما بالنسبة إلى الحاجبين وشكلهما الجديد الذي زاد من جمال النجمة، فقالت كوليت: "إنّها قامت برسم حاجبي النجمة مع تعريضهم بالشعر مع الوقت، إضافة إلى استخدام التاتو لملء الفراغات.

فما رأيك بمكياج سيرين في كليبها الأخير؟