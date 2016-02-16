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إعادة فتح طريق مصر إسكندرية الزراعى بعد توقف حركة المرور لانقلاب سيارة نقل

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إعادة فتح طريق مصر إسكندرية الزراعى بعد توقف حركة المرور لانقلاب سيارة نقل إعادة فتح طريق مصر إسكندرية الزراعى بعد توقف حركة المرور لانقلاب سيارة نقل
توقفت حركة المرور على طريق - الإسكندرية الزراعى السريع بمدخل مدينة طوخ، بسبب انقلاب سيارة بمقطورة، وانتقل على الفور رجال المرور وتم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بتوقف الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع بطوخ انتقل على الفور المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث المركز.

وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة مقطورة رقم (9261 د م ر) قيادة (السباعى محمد 28 عاما) سائق "محملة بالطفلة" بمدخل مدينة طوخ حيث اختلت عجلة القيادة فى يد قائد السيارة أثناء عودته من القاهرة اتجاه بنها، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وانقلابها وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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