طائرة – سيدات مصر يفرطن في إنجاز تاريخي.. الكاميرون إلى الأولمبياد

فشل منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد الخسارة من الكاميرون 3-2 في مباراة ملحمية بنهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

ولم يسبق أن تأهل منتخب للعبة جماعية للسيدات للأولمبياد، وكانت لاعبات مصر هن الأقرب للتأهل لولا بعض الأخطاء التي منحت الأسبقية للكاميرون مستضيف المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري غفير.

خسرت مصر الشوط الأول 25-14، وعادت مصر في الثاني للفوز بصعوبة 27-25، ثم فازت سيدات مصر بالشوط الثالث 25-21.

وفي الشوط الرابع الذي تحتاجه مصر للفوز بالمباراة وبطاقة التأهل التاريخية تقدمت الكاميرون 22-14 في وقت من الأوقات. لكن سيدات مصر استطعن العودة والتعادل 22-22.

ثم خسرت مصر بأخطاء فردية الشوط الرابع 25-23 ليتم الاحتكام للشوط الخامس.

وفي الشوط الخامس نجحت سيدات الكاميرون في فرض سيطرتهن على مجريات الشوط وانتهى بنتيجة 15-8 مع الإرهاق البدني لمنتخب مصر.

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