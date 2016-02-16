مدير مستشفيات بنى سويف: مدير المستشفى العام لم يقدم استقالته

نفى الدكتور هانى همام، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة ببنى سويف، ما تردد حول تقديم الدكتور هشام صلاح، مدير مستشفى بنى سويف العام، استقالته من منصبه، مؤكدً على استمراره فى منصبه ومزاولة عمله بشكل طبيعى، واصفا إياه بالأفضل بين مديرى المستشفيات العامة والمركزية المحافظة.

وأوضح "همام" فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أنه عقب تطوير المستشفى العام وخلال مرور 16 يوما على ذلك، وفى وجود الدكتور هشام، استقبل قسم العناية 65 حالة، تحسن منها 34 وغادروا المستشفى، ومازال هناك 25 محتجزين تحت الملاحظة بينما توفى منهم 6 حالات جميعها دخلت القسم بعد إجراء جراحات مخ وأعصاب خارج المستشفى بالإضافة إلى إجراء حالتى قسطرة بنجاح لرجل وسيدة.