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تعيين 24معيدا بطب أسنان كفر الشيخ وافتتاح تجريبى للمستشفى الجامعى أول مايو

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تعيين 24معيدا بطب أسنان كفر الشيخ وافتتاح تجريبى للمستشفى الجامعى أول مايو تعيين 24معيدا بطب أسنان كفر الشيخ وافتتاح تجريبى للمستشفى الجامعى أول مايو
حث الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال الاجتماع التنسيقى للشركات المنفذة لمشروع المستشفى الجامعى، الذى عقد اليوم الثلاثاء، على سرعة انهاء الأعمال والتجهيزات، لتسليم المستشفى فى غضون أيام وذلك تمهيدا لافتتاحها أول مايو القادم.

وأعطى القمرى أوامره بتذليل كافة العقبات والإسراع فى توفيرالمولدات الكهربية لتجربة المصاعد وأجهزة التكييف والإضاءه وأجهزة الأشعة بالمستشفى قبل تسلمها.

يذكر أن المستشفى الجامعى تم تصميمه لإستيعاب 400 سرير فى سبعة طوابق، شاملا التخصصات الطبية كافة، وجناحيْن متقدمين للعمليات الجراحية بسعة قدرها 13 غرفة مختلفة التجهيزات، وأجنحة العناية المركزة سعة 63 سرير، والعيادات الخارجية بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيها.

وقال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر قراراً بتعيين 24 معيدا بكلية طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ، الذين استكملوا إجراءات تعيينهم من بين الفائزين طبقا للإعلان الذى أعلنا عنه.

وأضاف القمرى، الجامعة قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف والتخصصات بكلية طب الاسنان تقدم عدد من اراغبين فى التعين وتم اختيار من بينهم 24 معيداً.
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