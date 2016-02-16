رئيس جامعة كفر الشيخ: ندرس إنشاء معهد بحثى لعلوم النانو تكنولوجى

نظمت كلية العلوم جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، دورة عن النانو تكنولوجى بحضور الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس الجامعة وعميد الكلية وعدد من أساتذة الكلية الكليات الأخرى.

وأكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية استثمار تقنية النانو تكنولوجى فى كثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التى تتصل اتصالا مباشراً بالإنسان، مثل الصحة ومعالجة المياه والبيئة والطاقة ومواد البناء ومستحضرات التجميل وغيرها من بناء الاقتصاد المعرفى.

وشدد القمرى، على أهمية نشر ثقافة النانو تكنولوجى كعلم وتقنية ألغت الحواجز والمسافات بين العلوم وبالتالى جمعت الباحثين من تخصصات مختلفة.

وأكد القمرى، أنه نتيجة لهذه الطفرة العلمية إهتمت الجامعة بإنشاء البنية التحتية لهذه التقنية، وذلك بإنشاء مركز النانوتكنولوجى بقسم الكمياء ومعملى النانو الفوتونات والطاقة المتجددة بقسم الفيزياء.



>تحسين خواص المواد

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وقدم القمرى، شرحاً مبسطاً لاستخدامات النانو تكنولجى الذى يستخدم لتغيير خواص المواد من خلال إعادة تنظيم الذرات، مما يؤدى لتحسن الخواص و الاستخدامات فعلى سبيل المثال يمكن أن تستخدم تقنية النانو فى تحسين الخواص الدوائية لبعض العقاقير، كما تستخدم لتحسين خواص الأسمنت ومواد البناء

ثورة فى مجال العلوم الطبية

وقال ماجد القمرى ،أن النانو سيحدث ثورة فى مجال العلوم الطبية والعلاجية، حيث تم اختراع كبسولات تعتمد على تقنية النانو تحل محل المناظير الطبية فى مهمة التشخيص والتصوير والعمليات الجراحية.

معهد بحثى لعلوم النانو

وقال القمرى، إننا ندرس مدى إمكانية إنشاء معهد بحثى لعلوم النانو تكنولوجى يضم كافة العلوم التى تهتم بدراسة تطبيقات النانو تكنولوجى فى كافة المجالات كالصيدلة والطب والزراعة، وتكون مهمة هذا المعهد الوصول لمنتجات جديدة قابلة للتطبيق.