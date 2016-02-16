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الأمم المتحدة: دمشق توافق على دخول المساعدات لسبع مناطق محاصرة

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الأمم المتحدة: دمشق توافق على دخول المساعدات لسبع مناطق محاصرة الأمم المتحدة: دمشق توافق على دخول المساعدات لسبع مناطق محاصرة
قالت الأمم المتحدة إن السورية وافقت على الوصول إلى سبع مناطق محاصرة لتسليم المساعدات التى تشتد الحاجة إليها.

ذكر المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرقان حق، إن المناطق السبعة هى دير الزور، والفوعة وكفريا فى إدلب، ومضايا والزبدانى وكفار بطنا والمعضمية فى ريف دمشق.

وأضاف "الوكالات الإنسانية والشركات يعدون قوافل لهذه المناطق، كى تغادر فى أسرع وقت ممكن فى الأيام المقبلة."

يأتى توصيل مواد الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المحاصرة فى إطار اتفاق توصلت إليه 17 دولة فى ميونخ فى فبراير. ويدعو الاتفاق أيضا إلى وقف كافة الأعمال العدائية خلال أسبوع.
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مصر 365

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