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وزير الخارجية البريطانى ينعى وفاة بطرس غالى

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وزير الخارجية البريطانى ينعى وفاة بطرس غالى وزير الخارجية البريطانى ينعى وفاة بطرس غالى
قدم وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، مساء اليوم الثلاثاء، تعازيه فى وفاة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية - فى بيان اليوم الثلاثاء - "أتوجه بالتعازى والمواساة لعائلة بطرس بطرس غالى ولشعب فى وفاته. كدبلوماسى محنك، ورجل دولة بارز على مدى عقود، وكأمين عام للأمم المتحدة خلال واحدة من فتراتها الأكثر صعوبة، سنتذكر دومًا مساهمة بطرس غالى فى الشؤون الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس المؤسس للمجلس القومى لحقوق الإنسان، توفى، اليوم /الثلاثاء/، عن عمر يناهز 94 عامًا، بمستشفى السلام بالجيزة.
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