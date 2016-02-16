رئيس مجلس النواب يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى

أجرى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مفاوضات مع مارتن شونجونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، ومسئولى وخبراء الاتحاد بمقر الاتحاد بجنيف إنتهت بالتوقيع على برتوكول هام للتعاون بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بشأن تقديم الدعم الفنى والمالى للبرلمان المصرى.

وتناولت المحادثات خلال اللقاء عودة مصر لموقعها الطبيعى بالاتحاد البرلمانى الدولى بعد اتمام خريطة الطريق المصرية فضلا عن توقيع بروتوكول التعاون الذى يضمن لمصر الحصول على دعم الاتحاد فى إنشاء معهد التدريب البرلمانى المصرى لخدمة برلمانات دول الشرق الاوسط وافريقيا علاوة على النجاح فى استضافة مصر للمقر الاقليمى للاتحاد البرلمانى الدولى.

من جانبه حرص مارتن شونجونج على تقديم التهنئة للبرلمان المصرى على تشكيلته الجديدة المتميزة التى ضمنت تمثيلا قويا للمرأة والشباب وكافة الطوائف والفئات وهو ما سيأخذه الاتحاد نموذجا يحتذى به فى الدول الأخرى.

يشار إلى أنه لا يوجد للاتحاد البرلمانى الدولى أى مقر آخر بخلاف المقر الحالى بجنيف سوى المقر الموجود بالامم المتحدة بنيويورك, وبالتالى فسيكون هذا المقر الإقليمى ومقره القاهرة , هو أول امتداد للاتحاد البرلمانى الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أبدى ترحيبه باستضافة مصر مقرا اقليميا للاتحاد البرلمانى الدولي، وذلك خلال استقباله لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى عقب توليه رئيسة الجمهورية .

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