خبير روسى:لا طرف من الأطراف المتصارعة فى سوريا بوسعه الانتصار عسكريا

قال خبير روسى اليوم الثلاثاء إن لا طرف يستطيع أن يحقق نصرا عسكريا فى الصراع السورى ولهذا فإن المصالحة الوطنية ضرورية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية عن فيتالى ناومكين الباحث الكبير فى معهد الدراسات الشرقية فى أكاديمية العلوم الروسية " المحادثات ستستمر لكنها ستكون عملية دبلوماسية صعبة ".

وأضاف" لا طريق اخر للخروج .. هناك حاجة للمحادثات طالما ان لا أحد من الأطراف المتصارعة بوسعه الانتصار عسكريا فهناك حاجة للمصالحة الوطنية ".

وأردف يقول إن هناك قوى فى المنطقة ترغب أن تستمر الحرب وتمول الأطراف المتصارعة بالأموال. ومضى يقول " المعارضة والحكومة منهكتان من الصراع فى سوريا ".

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