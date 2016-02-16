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تعليم المنيا ينهي فعاليات مهرجان التفوق الكشفي السنوي‎

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تعليم المنيا ينهي فعاليات مهرجان التفوق الكشفي السنوي‎ تعليم المنيا ينهي فعاليات مهرجان التفوق الكشفي السنوي‎

فعاليات مهرجان التفوق الكشفي

 

​نظمت​ مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مهرجان التفوق الكشفي السنوي بمدرسة الثانوية العسكرية بنين، بمشاركة كافة الأعمار السنية والمراحل الدراسية، بحضور رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، ولجنة التقييم الكشفي من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، ومديري الإدارات التعليمية المشاركة، وموجه عام التربية الرياضية وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

بدأت برامج المهرجان بحفل الافتتاح ثم طابور العرض ومراسم رفع الأعلام، القرآن الكريم، ثم ترديد وعد الكشافة، وفقرات سمرية مختارة، وزيارة المعارض والأراضي الكشفية، ثم الختام وتكريم القيادات الكشفية والكشافة المتميزين وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية.

من جانبه تحدث رمضان عبد الحميد، عن الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات ومنها مجال التفوق العلمي وتميز الفرق الكشفية، وأكد على تحقيق الانتصار بدعم الشباب لأنهم الأمل الواعد وكل الخير بتميزهم، وأهمية النشاط الكشفي ودور الأنشطة في بناء الإنسان وتطبيق شعار الكشافة مساعدة الغير.

وقالت رجاء حنا، موجه عام التربية الرياضية بالمنيا، إنه شارك في المهرجان 4 إدارات تعليمية، وعدد 12 فريق كشافة من مدارس حكومية وخاصة بكافة المراحل التعليمية وفرق من ذوي  القدرات الخاصة.

 

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