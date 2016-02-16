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هاني عازر مستشار الرئيس يصل من ألمانيا للمشاركة بالقمة الاقتصادية‎

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هاني عازر مستشار الرئيس يصل من ألمانيا للمشاركة بالقمة الاقتصادية‎ هاني عازر مستشار الرئيس يصل من ألمانيا للمشاركة بالقمة الاقتصادية‎

 

المهندس هاني عازر

وصل المهندس العالمي هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية، مطار القاهرة الدولي، في زيارة للبلاد للمشاركة بمؤتمر الاقتصاد الإفريقي المقرر انعقاده بشرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

صرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي أنه تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بإشراف حمدي عبد العزيز الشيخ قام بإنهاء إجراءات وصول هاني عازر باستراحة كبار الزوار، حيث وصل على الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، وأضافت المصادر من المقرر أن يغادر هاني عازر إلى شرم الشيخ صباح الجمعة القادمة للمشاركة بالقمة.

 

 

 

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