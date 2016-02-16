ليلة_الأبطال - كريستيانو: أعرف لماذا فعل ميسي هذا.. وأتمنى المحافظة على عادتي السيئة

(إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد اليوم إنه يعرف لماذا مرر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ركلة الجزاء الأخيرة في مواجهة سيلتا فيجو الأخيرة في الدوري الإسباني للأوروجوائي لويس سواريز بدلا من تسديدها بنفسه.

وصرح رونالدو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة روما الإيطالي غدا الأربعاء بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب الأوليمبيكو ردا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص الأمر "ستكون اجابتي محددة ومختصرة. أعرف لماذا فعل ميسي هذا. لن أقول شيئا آخر بخصوص الموضوع. فلتفكر أنت كما يحلو لك".

وردا على سؤال بخصوص صداقة ميسي وسواريز ونيمار قال: "في مانشستر يونايتد فزت بدوري الأبطال ولم أكن اتحدث مع سكولز وجيجز وفرديناند، كنا نصل للملعب بفريقنا الرائع ولم نكن نفعل شيئا سوى تبادل تحية الصباح".

وأضاف كريستيانو "لا يجب علي تناول العشاء مع بنزيمة وبيل في المنزل. أهم شيء هو ما يحدث داخل الملعب وأن نكون زملاء جيدين ومعرفة قيمة ما نلعب عليه. تناول الطعام في الخارج وتبادل الأحضان والقبلات ليس لها قيمة. أهم شيء هو قيادة الفريق نحو الفوز".

وحول الشكوك المثارة حول مستواه علق "إنه أمر طبيعي. أو أنا أراه كذلك. حينما تقدم كل شيء لديك لابنك على سبيل المثال وفجأة تتوقف عن القيام بهذا الأمر فإنه يبكي. لقد أخطأت في جعل الجمهور معتادا على هذا ولكن أتمنى أن أحافظ على هذه العادة السيئة حتى نهاية الموسم".

وردا حول سؤال اذا ما كان يشعر بالسعادة داخل ريال مدريد قال: "أنا في حالة جيدة والنادي يمنحني الحب. ألعب دائما وأسجل بين الحين والآخر. لا يمكن أن أكون سعيدا بصورة أكبر من هذا. أنا في أفضل ناد بالعالم".

وعما إذا ما كان فريقه لديه فرصة في التتويج بدوري الأبطال قال: "أرغب في الاستمتاع ومساعدة ريال مدريد على الفوز. إنها بطولة ذات أهمية خاصة ولكن أنا أرغب دائما في القيام بعمل جيد. سنواجه فريقا تدعمه جماهيره ولكن نحن سنحاول اللعب جيدا والفوز بالمباراة".

وتابع كريستيانو "دائما ما أرى ريال مدريد هو المرشح الأقوى. في تلك البطولة لدينا ألقاب أكثر من أي فريق أخر. امكانية الفوز بالدوري الإسباني لا تزال قائمة وإن كانت النقاط ليست في صالحنا".

وحول ما قاله مدرب روما لوشانو سباليتي بأن فرص الفريقين متساوية علق بقوله "هذا الأمر حقيقي ولكن ربما يتغير أثناء المباراة وسنرى من هو الأفضل".

وعن استمرار لاعب روما، توتي، في الملاعب على الرغم من أن عمره 39 عاما قال "إنه أمر رائع وهو مرجعية بالنسبة للجميع. يظهر أن السن ليس مهما. إنه أمر جيد بالنسبة له ولكرة القدم والصغار، ويظهر أنه لا توجد حدود في كرة القدم".

وردا على سؤال بخصوص عدم تسجيله في المباريات المقامة خارج سانتياجو برنابيو منذ شهر نوفمبر الماضي أجاب على الصحفي "منذ وصولي إلى إسبانيا، اذكر لي لاعبا سجل أكثر مني خارج ملعبه؟ لا يوجد".