بواتينج: أتمنى العودة لبايرن قبل نهاية الموسم

أعرب الدولي الألماني جيروم بواتينج اليوم الثلاثاء عن ثقته في العودة لتدريبات فريقه بايرن ميونيخ تحت امرة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في شهر أبريل المقبل، عقب التعافي من إصابة العضلة الضامة.

وقال بواتينج في تصريحات نقلها موقع النادي انه في حالة جيدة وسعيد بتقدم تعافيه عقب أربعة أسابيع من الغياب تقريبا.

وأضاف اللاعب مازحا "الأمر صعب. مرت أربعة أسابيع دون أن أفعل شيئا سوى السير ببطء في المياه والسباحة. قضاء الوقت معي الآن ليس أمرا محببا".

وأشار بواتينج إلى أنه سيعمل الأسبوع المقبل على زيادة وتيرة تمرينات التعافي مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي هو اللحاق بكأس الأمم الأوروبية، ولكنه يأمل أولا في اكمال الموسم مع بايرن.

وتابع المدافع "الصبر ليس أفضل صفاتي ولكن يجب علي أن أتحلى بالصبر".

وبخلاف بواتنج يفتقد البايرن في خط الدفاع لجهود كل من خافي مارتينيز الذي خضع لجراحة في الركبة اليسري وهولجر بادشتوبر الذين سيغيب عن الملاعب لثلاثة شهور عقب خضوعه لجراحة بسبب كسر في الكاحل.