مؤتمر خالد القماش: كنا في حاجة لذلك الفوز.. وسعيد بإهدار الفرص

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه كان في حاجة كبيرة للفوز في لقاء المقاولون العرب بعد إهدار النقط بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على المقاولون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث القماش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة قائلا:"ركزت على الناحية النفسية لدى اللاعبين قبل الفنية قبل مواجهة المقاولون".

وأكمل"ذكرت اللاعبين بأهمية النادي الذين يلعبون له مع إجراء بعض التبديلات في التشكيل ما ساهم في تحقيق فوزا مستحقا".

وعن إهدار الإسماعيلي للفرص خلال المباراة علق"أنا سعيد بذلك الأمر".

وأوضح"هذا الأمر يعكس أفضلية الإسماعيلي في المباراة أمام المقاولون ويوضح كم كان مسيطرا على اللقاء".

في الوقت ذاته وعد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لاعبي الفريق بصرف مكافأت الفوز على المقاولون والزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش المقبلة.