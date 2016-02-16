أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر خالد القماش: كنا في حاجة لذلك الفوز.. وسعيد بإهدار الفرص

Google+ Print
مؤتمر خالد القماش: كنا في حاجة لذلك الفوز.. وسعيد بإهدار الفرص مؤتمر خالد القماش: كنا في حاجة لذلك الفوز.. وسعيد بإهدار الفرص

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه كان في حاجة كبيرة للفوز في لقاء المقاولون العرب بعد إهدار النقط بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على المقاولون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث القماش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة قائلا:"ركزت على الناحية النفسية لدى اللاعبين قبل الفنية قبل مواجهة المقاولون".

وأكمل"ذكرت اللاعبين بأهمية النادي الذين يلعبون له مع إجراء بعض التبديلات في التشكيل ما ساهم في تحقيق فوزا مستحقا".

وعن إهدار الإسماعيلي للفرص خلال المباراة علق"أنا سعيد بذلك الأمر".

وأوضح"هذا الأمر يعكس أفضلية الإسماعيلي في المباراة أمام المقاولون ويوضح كم كان مسيطرا على اللقاء".

في الوقت ذاته وعد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لاعبي الفريق بصرف مكافأت الفوز على المقاولون والزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع