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مدرب المقاولون: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء أمام الإسماعيلي

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مدرب المقاولون: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء أمام الإسماعيلي مدرب المقاولون: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء أمام الإسماعيلي

يؤمن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه كان يحق له الحصول على ركلة جزاء في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على المقاولون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث عودة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا:"احتسبت ركلة جزاء للإسماعيلي في الوقت الذي لم تحتسب لنا واحدة صحيحة أيضا".

وأكمل"هزيمة الإسماعيلي من الانتاج الحربي بثلاثية دون رد جعلت الفريق يرغب في الانتفاضة أمامنا ما جعل اللقاء صعبا للغاية".

يذكر أن خالد القماش أكد في وقت سابق أن انتصار الدراويش جاء في وقته لمعالجة إهدار النقط الذي يعاني منه فريقه وأبدى سعادته في الوقت ذاته بإهدار الفرص خلال المباراة لأنه يعبر عن سيطرة فريقه على اللقاء (طالع التفاصيل).

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