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مجلس الأمن يقف دقيقة صمت تأبينًا للدكتور بطرس غالي

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مجلس الأمن يقف دقيقة صمت تأبينًا للدكتور بطرس غالي مجلس الأمن يقف دقيقة صمت تأبينًا للدكتور بطرس غالي

 

بطرس غالي (أرشيفية)

أعلن رئيس مجلس الأمن (المندوب الدائم لفنزويلا) اليوم، رحيل الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد. كما أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون عن بالغ الأسف لرحيل الدكتور بطرس غالي، وقدم خالص تعازيه الي الشعب المصري والعالم لرحيل أحد قادة السلام في العالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة.

وأشاد “مون” بقيمة الدكتور بطرس غالي كرجل دولة أمضي سنوات طويلة في خدمة والعالم، وأشار الي إسهاماته علي مدي عقود في إثراء القانون الدولي، وأكد أن الدكتور بطرس غالي قد قاد منظمة الأمم المتحدة بفعالية وخبرة كبيرة خلال واحدة من أصعب وأعقد المراحل من التاريخ علي الساحة الدولية، أحدث خلالها نقلة نوعية في إسهام المنظمة بمجال عمليات حفظ السلام، إضافة الي إسهاماته خلال رئاسته لمنظمة الفرانكفونية في فترة لاحقة.

وأكد بان كي مون أن الدكتور بطرس غالي قد شَكّل تعامل المنظمة مع تحديات مرحلة ما بعد الحرب الباردة الباردة من خلال تقريره “أجندة السلام” الذي شكل نقطة تحول في هذا الشأن.

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