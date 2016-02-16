فرنسا: بطرس غالي كان «ملهمًا» للمجتمع الدولي.. وأبرز من خدموا بـ«الأمم المتحدة»

نعت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” د. بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذي توفي في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 93 عاما في إحدى المستشفيات “القاهرة”.

وأشار الاليزيه في بيان له، الثلاثاء 16 فبراير، إلى أن وفاة بطرس بطرس غالي هي رحيل لشخصية مصرية عظيمة ويعد من أبرز من خدموا الأمم المتحدة .

وأضاف الإليزيه أن بطرس غالي ظل يناضل للحفاظ على السلم ومنع النزاعات وتقريب الشعوب مع احترام تنوعها وذلك في المناصب الرفيعة التي شغلها كوزير خارجية مصر وكأمين عام للأمم المتحدة و كأمين عام منظمة الفرنكوفونية.

و شدد البيان على أن الرئيس فرانسوا اولاند يتقدم بتحية إجلال لهذا الصديق لفرنسا بلغته وبقيمه، وعلى ضرورة أن تكون رسالة د.بطرس غالي ملهمة لعمل المجتمع الدولي في الوقت الذي يشهد في الشرق الأوسط مأسي جديدة.