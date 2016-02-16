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صورة – أيندهوفن يرسل موافقة رسمية على مواجهة الزمالك في مارس

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صورة – أيندهوفن يرسل موافقة رسمية على مواجهة الزمالك في مارس صورة – أيندهوفن يرسل موافقة رسمية على مواجهة الزمالك في مارس

أرسل نادي أيندهوفن بطل الدوري الهولندي موافقته الرسمية على مواجهة الزمالك نهاية مارس المقبل.

وتضمن الخطاب موافقة موقعة من مارسيل براندس المدير الرياضي لأيندهوفن على خوض المباراة في مدينة أيندهوفن يوم 24 مارس المقبل.

وينتظر أيندهوفن موافقة الزمالك على العرض المقدم عن طريق إحدى شركات التسويق.

وتضمن الخطاب أنه ينتظر كل تفاصيل خوض المباراة من أجل إرسالها للأمن وبلدية أيندهوفن.

وحصل FilGoal.com على صورة الخطاب. (اضغط لمشاهدتها)

يوم 24 مارس المقبل سيكون متاحا بالنسبة لأيندهوفن لخوض مباراة ودية، إذ يلعب مع أياكس في قمة الدوري الهولندي يوم 20 مارس ثم تكون المباراة التالية ضد الكمار يوم الثاني من أبريل.

أما بالنسبة للزمالك فسيخوض مواجهة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 18 أو 19 أو 20 مارس المقبل في القاهرة.

لكن بالنسبة لما يتبقى من الدوري المصري فلم يتحدد موعدها بعد.

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