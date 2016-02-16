قوات إنفاذ القانون تحبط محاولتين إرهابيتين فى شمال سيناء

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تفجير عبوتين ناسفتين على طريقى العريش رفح وطريق الشيخ زويد، موضحة المصادر أن العبوتين كانتا مجهزتين للتفجير أثناء مرور آليات أمنية، وتم اكتشافها وتفجيرها.

وأشارت المصادر إلى أن القوات نفذت طوال اليوم الثلاثاء، عمليات أمنية موسعة بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، استهدفت خلال عملياتها بؤرًا إرهابية وتمكنت من تدمير عدد منها بالتزامن مع قصف جوى لأهداف متحركة وتشير المعلومات الأولية لمقتل عددًا من العناصر الإرهابية وستعلن تفاصيل العمليات فى بيان فى وقت لاحق.

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