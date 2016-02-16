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جنازة عسكرية للدكتور بطرس غالي

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جنازة عسكرية للدكتور بطرس غالي جنازة عسكرية للدكتور بطرس غالي

بطرس غالي

تقرر إقامة جنازة عسكرية، للدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، والرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية، والذي وافته المنية اليوم.

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد نعى الفقيد الكبير، وقال في بيان، اليوم الثلاثاء: “ والعالم أجمع فقدا اليوم قيمة وقامة سياسية وقانونية رفيعة، حيث أثرى الفقيد عبر مسيرته الطويلة السياسة الدولية فكراً وعملاً، بوصفه دبلوماسياً قديراً وخبيراً في القانون الدولي وكاتبا نُشرت مؤلفاته على نطاق واسع، وهو ما أهله لتبوُّء أرفع المناصب على المستويين الوطني والدولي”.

وأضاف: “كانت له إسهامات عديدة في مجالات القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مشاركته الفعالة في مفاوضات كامب ديفيد التي ساهمت في عودة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن الغالي مرة أخرى. ولن تنسى القارة الأفريقية، التي للفقيد دوره الكبير في الاهتمام بقضاياها والمساهمة في تنمية دولها”.

أ ش أ

 

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