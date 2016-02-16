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وزارة الأثار تهدي متحف النيل بأسوان 17 قطعة أثرية

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وزارة الأثار تهدي متحف النيل بأسوان 17 قطعة أثرية وزارة الأثار تهدي متحف النيل بأسوان 17 قطعة أثرية

متحف النيل بأسوان

 

قال المهندس هشام فرغلي، مدير عام متحف النيل بأسوان، إن نظرًا لقناعة بالمتحف وعد وزير الأثار مسبقًا بمنحه قطع أثرية، وتم تشكيل لجنة من وزارة الأثار لحصر القطع التي تتناسب مع المتحف، موضحًا أن جاري التنسيق لنقل تلك القطع خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف «فرغلي» أن عدد القطع المهداة إلى المتحف 17 قطعة خاصة بأعمال فنية أو أثرية تحاكي النيل وتاريخه، مشيرًا إلى أن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى أعلن أن الوزارة قد تلقت استجابة وزارة الآثار بتزويد متحف النيل بأسوان بالقطع الأثرية الأصلية وذات العلاقة بالمياه والأحياء البحرية والري ونهر النيل.

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