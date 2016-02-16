ناشط حقوقى لـ"السلفيين": تدافعون عن النقاب وقياداتكم متورطون بقضايا جنسية

قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان إن مشكلة السلفيين أنهم كالإخوان يعتبرون أن كل فتاة محجبة أو منتقبة سلفية وأن دعوتهم ناجحة فى مصر وأن المحجبات والمنتقبات هم جمهورهم وهى فكرة مغلوطة نابعة من تصورهم عن أنفسهم باعتبارهم حماة الدين مع أن التاريخ القريب والبعيد يؤكد أن قيادات سلفية تورطت فى قضايا جنسية.

ورد الناشط الحقوقى، على هجوم أحد القيادات السلفية على الحقوقين، فى تصريح خاص له، قائلا:" منذ متى وأنتم تسمعون لأصوات الحقوقيين فنحن من وجهة نظرهم علمانيين وكفرة الآن يريد أن يسمع صوتنا فى قضية محسومة وهى اللوائح الداخلية تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طالما لا تخالف القانون أو الدستور".

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