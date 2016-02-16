حركة تنقلات واسعة بمديرية أمن الأقصر

أعلنت مديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء عن حركة تنقلات داخلية واسعة بين قيادات وضباط المديرية بعد اعتمادها من اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمد عبد الله رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة إسنا والنقيب أحمد العيوطي معاون أول مباحث والنقيب شريف عبد اللطيف الهادي رئيسًا لمباحث مركز طيبة والنقيب عادل الجندي معاون أول مباحث والنقيب مصطفى محمود السيد رئيس وحدة البحث بقسم شرطة الأقصر والنقيب خالد القاضي معاون أول مباحث.

كما شملت الحركة تعيين النقيب عمرو الغنام رئيسًا لوحدة مباحث المرور والنقيب هشام الديب معاون أول بوحدة مباحث المرور والنقيب مصطفى مهران معاون مباحث المرور والنقيب أحمد أمين رئيس مباحث قسم الأموال العامة والنقيب يحيى عبد الباحث ضابط بالقسم والنقيب محمد عبد الرؤوف الأمير رئيس مباحث قسم المصنفات الفنية و العقيد هشام عبد السلام رئيسُا لخدمات البر الشرقي والعقيد أيمن الجيار مأمور مركز شرطة القرنة والعقيد رضا أبو العزم مدير إدارة شرطة النجدة والمقدم أحمد نجيب رئيس قسم الانضباط والمقدم هيثم ذكي وكيل إدارة قوات الأمن والمقدم إبراهيم محفوظ نائب مأمور مركز شرطة طيبة.

وتم تعيين النقيب خالد أبو زيد رئيس وحدة مباحث المسطحات المائية والنقيب محمد محمود بهجت رئيس مباحث المعلومات الجنائية والنقيب عمرو غضنفر رئيس وحدة مباحث الآداب والنقيب أحمد فرحات رئيس مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والنقيب أحمد زاهر رئيس قسم مباحث رعاية الأحداث والملازم أول أحمد العجرودي رئيس مباحث قسم الاشتباه والنقيب أحمد الأمير رئيس قسم الرعاية اللاحقة والنقيب محمد الزواري رئيس وحدة مباحث قوات الأمن.